شولتس: العالم خسر شخصية بارزة بوفاة البابا بنديكتوس السادس عشر

أفادت قناة «يورو نيوز» في نبأ عاجل، نقلا عن المستشار الألماني أولاف شولتس، قوله «العالم يخسر شخصية بارزة في الكنيسة الكاثولوكية مع وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر، بابا الفاتيكان السابق».

وكان الفاتيكان أعلن وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، حيث قال مدير الإعلام لدى الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان «يؤسفني أن أعلن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر قد توفي اليوم عند الساعة 9,34 في دير ماتر إكليسيا في الفاتيكان، وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن».

وكانت صحة البابا بنديكتوس السادس عشر هشة منذ سنوات، وتدهورت في الأيام الماضية، لكن الفاتيكان أعلن الجمعة أن وضعه «مستقر» وأنه شارك في قداس من غرفته الخميس.