حبس ربة منزل 4 أيام بتهمة قتل طفلة في دار السلام بسوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، حبس ربة منزل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، في واقعة اتهامها بقتل طفلة وسرقة قرطها الذهبي، ودفن جثتها داخل ترعة بناحية دائرة المركز.

وكانت قد صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، بدفن جثة طفلة، عقب مقتلها على يد ربة منزل في دائرة المركز.

وخيم الحزن على أهالي مركز دار السلام، عقب اكتشاف مقتل الطفلة بعد تغيبها عدة ساعات عن منزلها.

الإخطار الأمني بالحادث

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغا من «هدى ع هـ ع»، 46 سنة، ربة منزل، وتقيم بناحية دائرة المركز دار السلام بسوهاج، بالعثور على جثة ابنتها الطفلة «مي ا ع»، 4 سنوات، وتقيم بذات الناحية، وتبين أنها ترتدي ملابسها وبها إصابات عبارة عن جرح رضي في الجبهة وآخر بفروة الرأس.

وأسفرت جهود قوات الأمن أن وراء ارتكاب الواقعة «ر ز ا ب»، 61 سنة، ربة منزل، وتقيم محافظة الإسكندرية ولها محل إقامة أخر دائرة مركز دار السلام، وجرى ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

العقوبة القانونية

وقال مختار محمد، محام، إنه المادة 2344 من قانون العقوبات تنص على أن جناية القتل العمد عقوبتها الإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بجناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم.