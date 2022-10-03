التصريح بدفن طفلة بعد مصرعها في سوهاج.. اصطدم بها جرار زراعي

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز سوهاج، بدفن طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، اصطدم بها جرار زراعي أثناء لهوها أمام منزلها؛ ما أدى إلى إصابتها، ونقلها إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

تعود احداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الطفلة «ج ا ش ا»، 3 سنوات، وتقيم دائرة المركز «جثة هامدة» ادعاء حادث جرار زراعي.

الأم تنفي وجود أي شبهة جنائية

وأفادت والدتها المدعوة «و م ا ع»، 35 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو ابنتها المذكورة أمام المنزل اصطدم بها جرار زراعي قيادة المدعو «ع ا ا ح»، 60 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية ما نتج عنه وفاتها، ونفت الشبهة الجنائية، وأفاد قائد الجرار بمضمون ما تقدم.

وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات لمباشرة التحقيق