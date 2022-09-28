مصرع طفلة غرقا بترعة الطهطاوية في سوهاج.. «اتزحلقت وهي بتلعب»

لقيت طفلة مصرعها غرقا بمحافظة سوهاج داخل ترعة الطهطاوية، حيث انزلقت قدماها بها أثناء اللعب على حافتها وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المراغة بغرق طفله بترعة دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ووحدة الإنقاذ النهري لموقع الحادث، وتم انتشال الجثة وتبين غرق الطفلة «رحاب م ا م» سن 9 أعوام، تلميذة، وتقيم بذات الناحية وبسؤال والدها، سن 31 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو ابنته المذكورة على حافة ترعة الطهطاوية المواجهة للمنزل انزلقت قدمها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

تقرير مفتش الصحة

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.