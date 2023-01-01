رامي عاشور يكشف عن أمنيته لعام 2023: الصحة والنجاح

انقضى عام 2022 والذي كان مليئا بالكثير من الأحداث، سواء الإيجابية أو السلبية وبدأ عام 2023 بكثير من الأمنيات لعدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنان رامي عاشور .

وكشف الفنان رامي عاشور في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أمنيته للعام الجديد، فقال: «أول حاجة بتمناها في 2023 هي الصحة لأن بجد اكتشفت إن دي أهم حاجة في العالم».

أمنية رامي عاشور لعام 2023

وتابع رامي عاشور أنه يتمنى أيضا أن يقدم عددا من الأعمال الغنائية، وتنال إعجاب الجمهور، لأن هذا هو الجزء الذي يهتم به خلال هذه الفترة بشكل كبير ويتمنى أن يوفق به.

كما كشف عاشور أن عام 2022 كان مليئا بالأحداث بالنسبة له، ومر بلحظات كانت صعبة ولكنه أيضا تضمن عددا من الأحداث المهمة والجيدة بالنسبة له من بينها طرحه لعدد من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحا مع الجمهور.

يذكر أن الفنان رامي عاشور كان طرح مؤخرا أغنية بعنوان «هضحك بردو»، والتىي تعاون فيها مع الشاعر حسام سعيد وألحان وتوزيع إسلام رفعت.