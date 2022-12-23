«هضحك برضو».. باكورة تعاون رامي عاشور وهاني محروس

طرح المنتج هاني محروس أغنية جديدة بعنوان «هضحك برضو» للفنان رامي عاشور، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتفاعل الجمهور معها بمجرد طرحها.

الأغنية تأتي ضمن باكورة تعاون الفنان رامي عاشور مع المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان وتوزيع موسيقي: إسلام رفعت، ودرامز: رامي سمير، وجيتار: شريف فهمي، وبيز جيتار: سيكا، وأكورديون: وائل النجار، وناي: محمد عاطف، وميكس وماستر: هاني محروس وانتاج NJ Music.

آخر أعمال رامي عاشور

يُذكر أن الفنان رامي عاشور كان قد طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية «عيش بزيادة» التي غناها في حفل ختام بطولة الجونة للاسكواش.

أغنية «عيش بزيادة» من كلمات رامي عاشور وياسمين الهيوي وألحان رامى عاشور، وتوزيع موسيقى MAZ، وشارك في التصوير كضيوف شرف منهم المهندس سميح ساويرس، وعمرو منسي، ونور الشربيني، وعلي فرج، وآخرون.

وقُدمت هذه الأغنية بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق بطولة الجونة للاسكواش، وتدور حول أبطال رياضة الاسكواش والتحديات التي يواجهونها.