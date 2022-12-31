مدبولي: أولوية الإفراج عن البضائع بالمواني للمواد الغذائية ومستلزمات الأدوية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ هناك تواصل يومي مع الوزراء واتحادات الصناعة والغرف التجارية، إذ يتمّ الاجتماع معهم يوميا بهدف التوافق على إجراءات الخروج للبضائع المحتجزة بالمواني، موضحًا أنَّ الأولوية للمواد الغذائية والمستلزمات الخاصة بالإنتاج التي تدخل بالصناعات الغذائية والأدوية، لعودة المصانع لعودة الإنتاج بكامل طاقتها.

هناك بضائع خرجت من الميناء دون تسديد أموالها

وأضاف مدبولي، أنَّ هناك بضائع خرجت من الميناء ولم يتمّ تسديد أموالها، وتم وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا مع البنك المركزي وبدء التنفيذ بالفعل وهناك تواصل يومي مع القطاع المصرفي بالكامل، وهذا الأمر لن ينته بيوم وليلة ولكن هناك خطة جار العمل بها لإنهاء هذه الأزمة.

إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية

وشرح مدبولي أنه في نفس الوقت الذي يجرى فيه الإفراج عن البضائع من المواني دخلت بضائع أخرى جديدة بالمواني، مشيرًا إلى أنَّه تمّ إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وأصبح كل مورد ومصنع حر بتطبيق أي منظومة.