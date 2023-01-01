الحكم بإعدام مرتكب «جريمة الريف الأوروبي» في الشيخ زايد

قضت محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة في الكيلو10 ونص، بمعاقبة المتهم بارتكاب «جريمة الريف الأوروبي»، وقتل 5 أشخاص ذبحًا بعد فشله في الاعتداء على إحدى المجني عليهنّ، بالإعدام شنقًا وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.

صدَر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد المسلمي وعمرو وحيد محمود، وأمانة سر وجيه أديب.

انتقام المتهم لكرامته

وأدلى المتهم بارتكاب جريمة الريف الأوروبي أمام النيابة العامة، بالأسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة، وهو رفض صديقه المجني عليه الذي يعمل مزارعًا طلبه في الزواج من إحدى ابنتيه، وهو ما جعله يقرر قتله انتقامًا لكرامته، بعد أن حاول الاعتداء على إحداهنّ وفشل فقتلهم جميعًا، وفر هاربًا من مكان الجريمة.

اعترافات المتهم

وخلال الاعترافات التي أدلي بها المتهم أمام النيابة العامة، قال إنه إذا كان هناك عدد أكبر من المجني عليهم في محل الجريمة لقتلهم «كان عندي إمكانية اذبح عدد أكبر لو كان في أشخاص آخرين موجودين».

ووقعت جريمة القتل في العام الماضي 2021 في دائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وكان مرتكبها المتهم «عاطف.م»، الذي ارتكب جريمة في حق صديقه المزارع وابنتيه وحفيديه، داخل مزرعة في قرية الريف الأوروبي بدائرة القسم، وذلك بعد أن فشل في الاعتداء على إحدى المجني عليهنّ، فتخلص منهم جميعًا وفر هاربًا من مكان الجريمة.