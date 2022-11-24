مكتبة القاهرة الكبرى تنظم ورشة «اتجاهات التقنيات الناشئة في المكتبات»

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك ورشة بعنوان «اتجاهات التقنيات الناشئة في المكتبات»، في الخامسة من مساء السبت الموافق 26 نوفمبر الجاري، تحت رعاية المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

التقنيات الناشئة وإدارة المكتبات

ويشارك في الورشة الدكتورة يارا ماهر قناوي، أستاذ مساعد قسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنيا، والدكتورة أماني جمال مجاهد أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير المكتبة، وتتركز أغلب المحاور على التقنيات الناشئة.

محاور الورشة

وتتضمن محاور الورشة «التقنيات الناشئة وأهميتها في المكتبات - واقع تطبيق التقنيات الناشئة في المكتبات المصرية - مستوي اعتماد وتبني التقنيات الناشئة في المكتبات بمصر -الوظائف الجديدة والكفاءات والأدوار الحالية في عصر التقنيات الناشئة - المهارات المطلوبة عند توظيف أمناء مكتبات التقنيات الناشئة - المبادرات التكنولوجية الجديدة والتدريب اللازم نحو دعم التقنيات الناشئة - التحديات والعقبات نحو تبني التقنيات الناشئة».