«الإنتاج الثقافي» يكشف ملامح خطة تطوير المسرح المصري الأحد المقبل

قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، إنه سيعلن خطته للنهوض بالمسرح المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لتطوير العمل في القطاعات المختلفة.

خطة النهوض بالمسرح المصري

وأضاف جلال لـ«الوطن»، أنّه سيتم عقد مؤتمر صحفي مهم الأحد المقبل في المسرح القومي، للتعرف على ملامح الخطة المستقبلية للنهوض بـ المسرح المصري، وسيتم الإعلان عن العديد من المبادرات المهمة التي تنعكس إيجابًا على المسرح.

وأكد رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، أنّ الخطة المقرر إعلانها تسعى لاستيعاب المبدعين من مختلف الأجيال، كما تعمل على أن يتسق المنتج الفني مع هوية كل فرقة مسرحية، لتشكيل منظومة متكاملة لا تتقاطع في الأهداف، وإنّما تتكامل لرفعة المسرح المصري واستعادة مكانته الرائدة.

تطوير الفرق المسرحية

وكان خالد جلال، عقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة عدة اجتماعات متتالية وموسعة مع مديري الفرق التابعة للبيت الفني للمسرح، لاستعراض ومناقشة الأفكار الخاصة بتطوير كل فرقة مسرحية، مشددا على الإسراع من وتيرة الإجراءات الخاصة بالعروض، كي تخرج العروض بأفضل مستوى ممكن.