«من الميلاد إلى الخلود».. «روز اليوسف» تحتفي بمؤسسة المجلة فاطمة اليوسف (صور)

صدَر اليوم العدد الجديد من مجلة «روزاليوسف» والتي تصدر عن مؤسسة روزا اليوسف الصحفية السبت من كل أسبوع، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحمل الغلاف عنوان مقال رئيس التحرير «روزا اليوسف المنهج والمدرسة.. 98 عاما من الفن الصحفي»، مصحوبا بصورة السيدة فاطمة اليوسف.

مجلة روزا اليوسف.. 98 سنة من الفن الصحفي

وقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف: «كل سنة وكل الزملاء والأساتذة أبناء روزاليوسف بخير.. كل سنة وقراء روزاليوسف بخير.. كل سنة والصحافة المصرية بخير.. غلاف عدد روزا التذكاري.. 98 سنة من الفن الصحفي، مجلة يعني روزاليوسف».

من الفن إلى بلاط صاحبة الجلالة

وأوضح «الطاهري» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن العدد بالكامل «عن الأسطورة السيدة روزاليوسف من الميلاد إلى الخلود.. من الفن إلى بلاط صاحبة الجلالة إلى معارك سياسية لا تنتهي.. ملحق وثائق وأوراق نادرة».

وكتب نبيل عمر مقالا بعنوان «الست العظيمة التي صنعت المعجزة»، بينما كتب رشاد كامل «السيدة روز اليوسف تاريخ ودروس ومبادئ»، وتم نشر تصريحات لعدد من كبار الصحفيين والكتاب عن آرائهم في السيدة فاطمة اليوسف.