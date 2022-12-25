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مجلة روز اليوسف تستعد لإطلاق عدد خاص عن «السيدة الأسطورة».. وثائق نادرة

كتب:

محمد أباظة
07:50 م | الأحد 25 ديسمبر 2022
السيدة روز اليوسف

السيدة روز اليوسف

تستعد مجلة روز اليوسف، لإطلاق عدد خاص من المجلة، عن السيدة روزاليوسف، وذلك خلال الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن يناقش العدد تفاصيل خاصة بالسيدة روز اليوسف، ولمحات من حياتها.

وأعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير «روز اليوسف»، ورئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال منشور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، العدد الجديد لمجلة روز اليوسف.

وقال «الطاهري»: «الأسبوع القادم عدد تذكارى من مجلة روز اليوسف 98 سنة صحافة.. العدد بالكامل عن الأسطورة السيدة روز اليوسف من الميلاد إلى الخلود.. من الفن إلى بلاط صاحبة الجلالة إلى معارك سياسية لا تنتهي.. ملحق وثائق وأوراق نادرة».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.