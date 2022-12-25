مجلة روز اليوسف تستعد لإطلاق عدد خاص عن «السيدة الأسطورة».. وثائق نادرة

تستعد مجلة روز اليوسف، لإطلاق عدد خاص من المجلة، عن السيدة روزاليوسف، وذلك خلال الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن يناقش العدد تفاصيل خاصة بالسيدة روز اليوسف، ولمحات من حياتها.

وأعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير «روز اليوسف»، ورئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال منشور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، العدد الجديد لمجلة روز اليوسف.

وقال «الطاهري»: «الأسبوع القادم عدد تذكارى من مجلة روز اليوسف 98 سنة صحافة.. العدد بالكامل عن الأسطورة السيدة روز اليوسف من الميلاد إلى الخلود.. من الفن إلى بلاط صاحبة الجلالة إلى معارك سياسية لا تنتهي.. ملحق وثائق وأوراق نادرة».