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تكثيف حملات النظافة وتهذيب الأشجار بمحيط كنائس كفر الشيخ (صور)

كتب:

مصطفى عنز
01:56 م | السبت 31 ديسمبر 2022
حملات النظافة

حملات النظافة

كثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، من أعمال النظافة والتجميل وتهذيب الأشجار بمحيط كافة كنائس المحافظة، وذلك استعداداً للاحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد 2023.

مراجعة أعمدة الإنارة في محيط الكنائس

وقامت الوحدات المحلية بمراجعة أعمدة الإنارة في محيط الكنائس وصيانتها، ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة، وذلك في ظل متابعة مستمرة من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

22 كنيسة بكفر الشيخ

يذكر أن محافظة كفر الشيخ بها 22 كنيسة، منتشرة بمراكز ومدن المحافظة، منها 7 كنائس بمركز ومدينة كفر الشيخ، و5 كنائس بدسوق، وكنيستين بسيدي سالم، و3 كنائس بقلين، وكنيسة بكل من بيلا، والحامول، وبلطيم، والرياض، ومصيف بلطيم.

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