كفر الشيخ تنهي استعداداتها لاحتفالات رأس السنة.. حملات نظافة ورفع إشغالات

أنهت محافظة كفر الشيخ كافة استعداداتها للاحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد 2023، وذلك برفع حالة الطوارئ في كافة المديريات الخدمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

تكثيف حملات النظافة والتجميل

وكثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة من أعمال النظافة، ورفع الإشغالات، والتجميل في محيط كافة الكنائس، بمتابعة رؤساء المراكز والمدن، مع التشديد بعدم السماح قطعياً بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس، في ظل المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

حملات دورية لمتابعة توافر الخدمات والسلع

وشنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، حملات دورية لمتابعة توافر الخدمات والسلع، وضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، كما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية.

خطة محافظة كفر الشيخ لاستقبال العام الجديد

ووضعت محافظة كفر الشيخ، في وقت سابق، خطة لاستقبال رأس السنة وعيد الميلاد المجيد لعام 2023، بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

22 كنيسة بكفر الشيخ

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تضم 22 كنيسة بمراكز ومدن المحافظة، منها 7 كنائس بمركز ومدينة كفر الشيخ، و5 كنائس بدسوق، وكنيستان بسيدي سالم، و3 كنائس بقلين، وكنيسة بكل من بيلا والحامول وبلطيم والرياض ومصيف بلطيم.