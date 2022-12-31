«الأرصاد»: سقوط أمطار متوسطة بنسبة 40% على كفر الشيخ وشبورة مائية على الطرق

تشهد محافظة كفر الشيخ، أجواء باردة، اليوم السبت، وسط انتشار شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بمراكز ومدن المحافظة، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، وخاصة على المدن الساحلية والمطلة على شاطئ البحر المتوسط.

توقعات طقس كفر الشيخ

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهاراً، بارد في الليل، على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة على طرق المحافظة، مع طقس غائم جزئياً، فضلاً عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بكفر الشيخ، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء العظمى 21 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 12 درجة.

انعقاد غرفة العمليات الرئيسية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، خلال فصل الشتاء، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة الـ14، وكافة مديريات الخدمات والجهات المعنية، لسرعة التواصل مع التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على سرعة حلها، والتعامل معها.