خريطة سقوط الأمطار ليلة رأس السنة في المحافظات.. بينها كفر الشيخ والبحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار ليلة رأس السنة في المحافظات، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد، وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة على شمال الصعيد ومصر الوسطى يعمل على حجب أشعة الشمس ولا يصاحبه سقوط أمطار.

خريطة سقوط الأمطار ليلة رأس السنة في المحافظات

وأوضح البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن خريطة سقوط الأمطار ليلة رأس السنة في المحافظات والمدن تتضمن «السلوم، مطروح، الضبعة، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، العلمين»، تكون متوسطة وتزداد حدتها ليلا.

أمطار ليلة رأس السنة في المحافظات

كما تشير التوقعات إلى أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة ليلا في محافظات شمال الصعيد، حيث تسجل العديد من المحافظات درجة حرارة أقل من 10 درجات للصغرى.

وأوضح بيان الأرصاد أن سقوط الأمطار في المحافظات خلال الأسبوع الجاري يمتد حتى نهاية الأسبوع، مع تكون عدة ظواهر جوية، بينها الشبورة المائية على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية.

تحذيرات من برودة الجو

وحذرت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة وتوخي الحذر في الساعات الأولى من الصباح نظراً لانخفاض درجات الحرارة وتكون الشبورة المائية التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية، وذلك تجنبا لوقوع الحوادث المرورية وحفاظا على سلامة المواطنين.