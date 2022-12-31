ما هي أول دولة في العالم تحتفل باستقبال العام الجديد 2023؟

تستعد دول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2023 باستعراضات وألعاب نارية يحضرها عدد كبير من الأشخاص وخصوصا بعد تخفيف الإجراءات التي كانت مرتبطة بـ«كوفيد-19» في العديد من الدول.

وتعد ساموا وكيريباتي الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين ستحتفلان بالعام الجديد 2023، حسبما ذكر موقع «ناشيونال جيوغرافيك».

كيريتيامتي أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا

وتعتبر جزيرة كيريتيامتي، أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.

وتشير تقارير إلى السماح بالسياح بحضور الاحتفالات التي ستنظم في كل من ساموا وكيريباتي بعد منعهم من ذلك على مدار العامين الفائتين بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

عروض للألعاب النارية احتفالا بالعام الجديد

وستتم إقامة عرضين منفصلين للألعاب النارية في ساموا، أحدهما في العاصمة أبيا والآخر في سافاي، للاحتفال بالعام الجديد. وستتم متابعة العروض من جانب خبراء الألعاب النارية في نيوزيلندا وسيتم إطلاقها في وقت واحد من الجزيرتين في منتصف الليل.

وتعد جزيرة كيريتيامتي، وهي أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، ولكن لم يتم التخطيط لأحداث كبرى بها.

وحصلت دولة ساموا على استقلالها عن نيوزيلندا في عام 1962، لتكون أول دولة جزرية في المحيط الهادئ تحصل على الاستقلال وانضمت إلى كومنولث الأمم في عام 1970، وتم تصنيف ساموا كواحدة من أكثر الدول ودية في العالم والمكان الأكثر استرخاء على وجه الأرض، إذ السامويون خبراء في فن faifai-easy القديم، وتكون الابتسامات والضحك يملأ المكان.