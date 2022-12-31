معلومات عن نوة رأس السنة في المحافظات.. يصاحبها أمطار ونشاط للرياح

ما هي نوة رأس السنة؟ سؤال يبحث عنه العديد من المواطنين بالتزامن مع احتفالات العام الميلادي الجديد التي تشهدها المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط توقعات بسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة، لا سيما في محافظات السواحل الشمالية، وذلك طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

نوة رأس السنة والظواهر الجوية في المحافظات

وأوضحت هية الأرصاد الجوية أن نوة رأس السنة تضرب سواحل البحر المتوسط والمحافظات الشمالية «الإسكندرية ومطروح»، وتستمر لمدة 3 أيام، وبدأت 28 ديسمبر وتنتهي اليوم، ويصاحبها نشاط لحركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة، وتم تسميتها بهذا الاسم كونها تتزامن مع رأس السنة الميلادية.

نوة رأس السنة في الإسكندرية

يذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت أمس الجمعة سقوط أمطار متوسط إلى غزيرة، ورفعت شركة مياه الصرف الصحي درجة الاستعداد لسرعة رفع مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية، إن أعمال تطهير الشبكة والمحطات مستمرة على مدار الساعة، مؤكدا حرص الشركة على تحسين مستوى خدمة الصرف، مشيراً أنهم استعدوا لنوة رأس السنة بانتشار 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف و20 سيارة من الأحياء.

كما شهدت محافظة مطروح أيضا مساء أمس الجمعة، سقوط أمطار متوسطة، مع عدم استقرار حالة الطقس.