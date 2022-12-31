وزير الاتصالات: إمداد 45 قرية بـ«الألياف الضوئية» وتركيب 85 شبكة محمول بالغربية

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من المشروعات التكنولوجية والبريدية بمراكز طنطا وقطور وزفتى بمحافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الإقليم، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولين من الوزارة وهيئة البريد المصري.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الهدف من الزيارة هو تفقد كافة المشروعات التي تنشئها وزارة الاتصالات بمحافظة الغربية بكافة محاورها، ما يعكس جهود الدولة لخدمة المواطنين بمجال المعلومات والاتصالات.

إمداد 45 قرية بالألياف الضوئية

وأكد «طلعت» لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من إمداد 45 قرية بالألياف الضوئية في مركز زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة، وخدمة 74 ألف منزل بشبكات الألياف الضوئية على مستوى المحافظة، كما أنه تم الانتهاء من 27 مكتب بريد داخل قرى حياة كريمة، ويبلغ عدد مكاتب البريد داخل المحافظة 289 مكتبا، بالإضافة للانتهاء من تطوير ورقمنة 226 مكتبا.

وبالنسبة إلى خدمة أبراج المحمول، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه تم تركيب 85 شبكة تقوية محمول، وتم تحقيق 110% من المستهدف في إنشاء شبكات المحمول، وجار إنشاء 53 شكبة وسيتم الانتهاء منها خلال 2023.

تركيب الألياف الضوئية

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعت خطة لتطوير وتركيب الألياف الضوئية واستخدمها، بدلا من كبلات النحاس على مستوى مدن ومراكز وقرى الدولة، وبالنسبة إلى قرى الريف المصري سيتم توفير تلك الخدمة من خلال مبادرة حياه كريمة، حيث يتواجد في القرى نحو 3.5 مليون منزل، بواقع 58 مليون مواطن، ويتم خدمتهم ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والدولة تسير وفق خطة محددة من أجل استبدال كابلات النحاس بالألياف الضوئية.