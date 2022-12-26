وزير الاتصالات يشهد احتفالية تخريج طلاب مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات احتفالية تخريج طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية من منحة سامسونج الدولية لبرامج الترميز والبرمجة، التي تعد أحد أهم المنح المقدمة من برنامج سامسونج للابتكار Samsung Innovation Campus؛ بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تطوير مهاراتهم المهنية ورفع مستوى الكفاءات والمهارات التكنولوجية.

تنفيذ برنامج تدريبي متميز في مجال الترميز

وكانت شركة سامسونج العالمية قد قامت بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متميز في مجال الترميز والبرمجة وتقديمه لنحو 973 طالبا وطالبة في معامل مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، والدقهلية، والمنيا، خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 9 أكتوبر 2022، وكان قد تم تدريب عدد 193 من طلبة مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية العام الماضي ليصبح إجمالي عدد الحاصلين على منحة سامسونج الدولية 1166 طالبا وطالبة وذلك تحت أشراف فريق عمل يضم نحو 90 مدربًا ومنسقًا.

اعداد جيل من الفنيين والتقنيين يدرك أهمية المعرفة والعلم

وفي كلمته، أكد «طلعت»، أن الهدف من إنشاء مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية هو تغيير الصورة النمطية التقليدية عن التعليم الفني، وإعداد جيل من الفنيين والتقنيين يدرك أهمية المعرفة والعلم والتكنولوجيا وقادر على تطبيقها وتطويعها؛ مشيرا إلى أن نجاح هذه المدارس في تحقيق رؤيتها هو نتاج التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والشركة المصرية للاتصالات، والقطاع الخاص.

بناء القدرات الشخصية وتدعيم المهارات اللغوية

وأضاف وزير الاتصالات، أنه تم إنشاء مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية وفقا لرؤية تتوافق مع محددات استراتيجية بناء القدرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى؛ أولا: الشمول حيث يوجد حاليا 7 مدارس منتشرين في مختلف المحافظات، وثانيا: التخصص من خلال صقل مهارات الطلاب في التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل الحالي والمستقبلي، وثالثا: الشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتوفير أحدث البرامج التكنولوجية والمعامل والأجهزة على أعلى مستوى، ورابعا: اقتران التدريب التقني ببناء القدرات الشخصية وتدعيم المهارات اللغوية واستضافة الشركات العالمية للمتدربين لتوفير الخبرات العملية.

وأثنى الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على التعاون البناء والمثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نموذج مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية الذى بدأ بعام 2020 بمدرسة واحدة بمحافظة القاهرة ليصل بعام 2022 إلى 7 مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 7 محافظات مختلفة وهم القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والسويس، والمنيا، والوادي الجديد، بإجمالي عدد طلاب يتجاوز 2100 طالب وطالبة، و165 معلم ومعلمة.

إطلاق مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية عام 2020

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية عام 2020 في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية ورؤيتها لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة بأعلى معايير الكفاءة والجودة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ حيث تستهدف المدارس ربط العملية التعليمية النظرية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتوفير تدريب عملي بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريب ميداني للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لإعداد فنى محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط في سوق العمل.