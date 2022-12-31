فحص وعلاج 1946 مريضا في قافلة جامعة سوهاج الطبية بقرية الرياينة

تواصل جامعة سوهاج إطلاق قوافلها الطبية العلاجية والتوعوية المجانية بقرى المحافظة، والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري، حيث انطلقت القافلة إلى قرية الرياينة بمركز طما، وتم خلالها فحص وعلاج 1946 مريضا على مدار يومين.

قافلة طبية في سوهاج

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن هذه القوافل تقدم خدمات طبية وعلاجية مميزة للأهالي غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، وخاصة في المناطق النائية بالمحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه خلال فعاليات القافلة تم مناظرة 729 مريضاً في اليوم الأول، و1217 في اليوم الثاني، مضيفاً أنه تم تحويل 89 حالة إلى المستشفى الجامعي على مدار اليومين، منهم 33 في اليوم الأول و56 باليوم الثاني، وذلك لاستكمال الفحوصات والتدخلات الجراحية اللازمة لهم.

وأضاف الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري، أنه شارك في القافلة 22 طبيبا من التخصصات الطبية المختلفة، مثل «الباطنة، أطفال ،عظام، نساء وتوليد، رمد، روماتيزم، أنف وأذن وحنجرة، جلدية، نفسية وعصبية والأمراض الصدرية».

ندوات توعوية وتثقيفية

وأشار الدكتور أحمد فتحي النحاس، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إلى أن القافلة تضمنت ندوات توعية، وحاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الصحة العامة وطب المجتمع وقسم طب الأسرة، حيث تناولت هذه الندوات عددا من الموضوعات منها التوعية بقضية الزيادة السكانية والأمراض المزمنة كالسكر والضغط، وأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، إلى جانب التوعية بخطورة ختان الإناث والزواج المبكر وغيرها من القضايا الهامة.