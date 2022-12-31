ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر ينعى البابا بنديكتوس السادس عشر

تقدم الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، بالتعازي للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان وللكنيسة الكاثوليكية، وللأنبا ابراهيم إسحاق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وللمونسينيور نيقولاوس هنري، سفير دولة الڤاتيكان بمصر، برحيل البابا الشرفي للكنيسة الكاثوليكية، قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر.

وقال الأب الربان في بيان: «باسم قداسة البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وباسم نيافة المطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس، والنائب البطريركي لمصر، وبالأصالة عن نفسي وشعب الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، ننعى قداسة البابا الراحل الذي قدم الكثير من العلم والرعاية والصلوات للكنيسة الجامعة بكل تفانٍ ومحبةٍ لسنوات عديدة».