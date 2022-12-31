تحرير 32 ألفا و372 محضرا في حملات تموينية خلال عام 2022 بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية التموين في إحكام الرقابة والسيطرة على المخابز والمنشآت التجارية والأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وكذلك دورها البارز في تجهيز الصوامع والشون لاستقبال كميات القمح الموردة من أنحاء المحافظة.

السيطرة على التلاعب في الأسعار

وأوضح محافظ الشرقية أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات المعنيه للسيطرة على التلاعب في الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار والتأكد من توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مجهودات مديرية التموين بالشرقية خلال 2022

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه خلال عام 2022 شن قطاع التموين بمحافظة الشرقية الحملات التموينية والتفتيشية لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وتمكنت المديرية من تحرير 32 ألفا و372 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين بنطاق المحافظة، مشيرة إلى أنه تم تحرير 21 ألفا و421 محضرا ضد أصحاب المخابز السياحية والبلدية المخالفين و10 آلاف و951 محضرا ضد التجار بالأسواق.

حملات مكثفة لضبط الأسواق

وأضافت وكيل الوزارة، أن مديرية التموين خلال هذا العام قد كثفت حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية، وأسفرت عن ضبط 142 طن دقيق و21.9 طن زيت و15.3 طن ملح و20.2 طن سكر و14.8 طن لحوم و133 طن قمح و2950 طن أرز أبيض وشعير و52 طن أسمدة مدعمة و127.5طن أعلاف و11 طن مواد بترولية ومستلزمات طبية.

وأشارت وكيل الوزارة أنه خلال عام 2022 حصلت المحافظة على المركز الأول في توريد القمح بمعدل 630 ألف طن، بالإضافة إلى توريد 62 ألف طن أرز شعير.

ولتخفيف العبء والزحام وتكدسات المواطنين لسد احتياجاتهم، تم العمل على إنشاء 6 مخابز في القرى الأكثر احتياجا، و79 منفذ مشروع جمعيتي، بالإضافة إلى دخول صومعه الصالحية الجديدة الخدمة بسعة تخزينية 90 ألف طن لاستقبال الأقماح والأرز الشعير المحلي خلال موسم الحصاد 2022.