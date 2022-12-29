«التموين»: 15 يوما حد أقصى لاستخراج بطاقات بدل الفاقد والتالف

طورت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مكاتب التموين على مستوى المحافظات، وبلغ عدد المكاتب المطورة حاليا 375 مكتبا على مستوى الجمهورية.

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن زمن استخراج بطاقات التموين بدل الفاقد والتالف، انخفض ليصل ما بين 7 إلى 15 يومًا، سواء تم طلب استخراج البطاقة من مكاتب التموين أو من خلال خدمات البطاقات الإلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

تطوير مكاتب التموين لزيادة كفاءة الخدمات للمواطنين

وأضافت وزارة التموين، في بيان لها، إنه جرى تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة خدمات البطاقات، موضحة أن عدد مراكز الخدمة المطورة بلغ 50 مركزا خلال هذا العام، ليصبح ما تم تطويره من مراكز خدمة المواطنين عدد 375 مركز خدمة مطور، بهدف زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير.

إضافة المواليد

وذكرت وزارة التموين أن المكاتب والإدارات التموينية، تستقبل طلبات الفئات الأولى بالرعاية التي أقر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أحقيتهم في إضافة المواليد على بطاقة التموين من أجل زيادة عدد أفراد البطاقة إلى 4 أفراد بحد أقصى، إذ تتيح وزارة التموين الخدمة لـ4 فئات وهم: «أصحاب معاش تكافل وكرامة ، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر البديلة وأسر الشهداء».