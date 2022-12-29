مصدر بـ«التموين»: تظلمات المحذوفين من البطاقات تقدم يدويا في المكاتب

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تقديم تظلمات التموين بالنسبة للأفراد المحذوفين من الدعم التمويني، متاح في المكاتب والإدارات التموينية التابعين لها في الحيز الجغرافي، وفقا لمحافظة إصدار بطاقة التموين.

تظلمات التموين للمحذوفين من البطاقات

وتستقبل مكاتب والإدارات تظلمات التموين، بناء على خطاب موجه من وزارة التموين للمديريات بقبول تظلمات المواطنين المحذوفين من منظومة الدعم التمويني، والذين بدأت الوزارة في حذفهم منذ شهر يونيو 2022، وهي الفئات التي تتقاضي رواتب حكومية عليا، أو مالكي السيارات الحديثة موديل أعلى من 2018.

الأوراق المطلوبة لقبول تظلمات المحذوفين من التموين

وحددت وزارة التموين مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها إلى مكتب التموين من الفئات المحذوفة من الدعم، وتشمل على التالي:

١- تقديم صورة من البطاقة التموينية.

٢- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة المستهدف.

٣- تقديم أصل مفردات مرتب حديث للأفراد المستهدفين مختومة بشعار الجمهورية.

٤- تقديم جواب من المرور يفيد بعدم امتلاك سيارة للفرد المستهدف، أو في حالة امتلاك سيارة يفيد بنوع وموديل السيارة حتى عام 2017 مختومة بشعار الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين أبقت أصحاب الرواتب العليا ومالكي السيارات الحديثة في منظومة دعم الخبز، إذ جرى حذفهم فقط من منظومة الدعم السلعي مع الإبقاء عليهم في منظومة الخبز، حيث لا يزال يصرف كل فرد عدد 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفا للفرد طوال الشهر.