تنويه هام حول آخر موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة

نوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن آخر موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين للفئات التي حددها القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين وهم الأسر الأولى بالرعاية، مستمر وغير محدد بمهلة أو مدة زمنية معينة، وفقا لقرار فتح باب استلام طلبات إضافة المواليد يدويا في المكاتب والإدارات التموينية.

آخر موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين

وتستقبل حاليا المكاتب التموينية على مستوى المحافظات طلبات الأسر الأولى بالرعاية، استنادا لعدم تحديد آخر موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين لـ4 فئات وهي: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء الأسر البديلة وأسر الشهداء»، الراغبين في إضافة أبنائهم على البطاقة التموينية بشرط أن يكون الأبناء المراد إضافتهم من مواليد عام 2018 أو ما قبله، على ألا يزيد عدد الأفراد المدرجين على البطاقة بعد الإضافة عن 4 أفراد بحد أقصى.

موعد صرف التموين للمواليد على بطاقة التموين

وحددت وزارة التموين، موعد صرف التموين للمواليد على بطاقة التموين في الشهر التالي بعد إتمام وقبول إضافتهم على البطاقة، بعد فحص طلباتهم من قبل إدارة نظم المعلومات في ديوان عام وزارة التموين لتحديد الأسر التي ينطبق عليها معايير وشروط إضافة المواليد.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إضافة المواليد للتموين

تشمل الأوراق والمستندات المطلوبة من الأسر الأولى بالرعاية لقبول استلام طلب إضافة المواليد على التالي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.