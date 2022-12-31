حصاد عمل الدبلوماسية المصرية 2022.. نشاط مكثف إقليميا ودوليا

شهد عام 2022، نشاطا دبلوماسيا مصريا مكثفا، على مختلف المحاور، وعلى صعيد تعزيز العلاقات مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، إذ استقبل وزير الخارجية، خلال العام، 32 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، عربيا وأوروبيا.

ورصدت وزارة الخارجية، في تقرير حول «حصاد عمل الدبلوماسية المصرية عام 2022»، النشاط المكثف فيما يخص علاقات مصر، العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية والآسيوية، وكذا علاقات مصر مع المنظمات الدولية.

وجاءت الأرقام لتعكس بجلاء ليس فقط حجم وتنوع نشاط الدبلوماسية المصرية، ولكن كذلك فاعلية هذا النشاط.

فعلى صعيد العلاقات المصرية العربية، أشار التقرير إلى قيام وزير الخارجية سامح شكري، بـ 8 زيارات خارجية، فيما استقبل 12 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، كما أجرى 3 اتصالات هاتفية، وعقد 6 جولات مشاورات سياسية و10 لجان مشتركة ونوعية ومجلس أعمال.

العلاقات المصرية الأفريقية

وفيما يخص العلاقات المصرية الأفريقية، فقد شهدت 4 زيارات خارجية لـ شكري، فيما استقبل 4 وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، إضافة إلى انعقاد لجنة مشتركة وجولة مشاورات سياسية ومجلس للأعمال مع الدول الأفريقية.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأوروبية، استقبل وزير الخارجية - خلال عام 2022 - عشرين وزيرا ومسئولا رفيع المستوى، كما قام بـ 8 زيارات خارجية إلى الدول الأوروبية، وأجرى 13 اتصالا هاتفيا، وانعقدت ثلاث لجان مشتركة، و10 جولات مشاورات سياسية وفنية، و3 مجالس أعمال مع الدول الأوروبية.

وبالنسبة للعلاقات المصرية - الأمريكية، فقد شهدت خلال العام انعقاد جولة مشاورات سياسية ومجلسين للأعمال، كما قام وزير الخارجية بزيارة إلى الولايات المتحدة، واستقبل 7 وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، وأجرى 7 اتصالات هاتفية مع مسؤولين في الجانب الأمريكي.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية - الآسيوية، أشار التقرير إلى قيام وزير الخارجية بأربع زيارات لدول آسيوية، واستقبل أربعة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، إضافة إلى انعقاد 8 جولات مشاورات ومباحثات سياسية ومجلسين للأعمال مع الدول الآسيوية.

وعكست الأرقام الواردة في التقرير، نشاطا ملحوظا في علاقات مصر مع المنظمات الدولية، إذ استقبل الوزير شكري، 11 مسؤولا دوليا رفيعي المستوى، وقام بأربع زيارات خارجية في إطار العلاقات المصرية مع تلك المنظمات، وأجرى سبعة اتصالات هاتفية، إضافة للمشاركة في 22 اجتماعا افتراضيا في ذات السياق.