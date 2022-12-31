الكنيسة الكاثوليكية: إقامة قداسات الاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد في مواعيدها

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية المصرية، إقامة قداسات الاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد، في مواعيدها، وعدم الإلغاء بعد وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وقالت الكنيسة في بيان لها: «نبلغكم بحزن أن قداسة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر، تنيح اليوم، في تمام الساعة 9:34 صباحًا، في دير الأم الكنيسة في الفاتيكان».

وتابع: «اعتبارًا من صباح يوم الاثنين، 2 يناير 2023، سيكون جسد البابا الفخري في بازيليك القديس بطرس، حتى يتمكن المؤمنون من توديعه».

وأضاف بيان الكنيسة: «تُعلن الكنيسة القبطية الكاثوليكيّة في مصر وبلاد المهجر، أنها ستحتفل بكل قدّاسات رأس السنة الميلادية، وقدّاسات عيد الميلاد المجيد، يوم 6 يناير مساء في موعدها المحدد، على أن تكون الصلاة من أجل الراقدين في كل القدّاسات، مُكرّسة لراحة نفس مثلث الرحمات قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر».

واختتم البيان: «الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر شاكرة لكل المعيّدين عليها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تعتذر عن عدم استقبال الضيوف الكرام لمرورها بهذا الظرف الحزين. وسوف تقوم الكنيسة لاحقا بالإعلان عن مواعيد وأماكن استقبال مُعزِّيها الكرام».