رئيس الأسقفية ينعى البابا الشرفي بنديكتوس السادس عشر

قدم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التعازي للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية بكل طوائفها والأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر في وفاة البابا الشرفي بنديكتوس السادس عشر.

وقال رئيس الأساقفة: «باسمي وباسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية ننعى قداسة البابا الراحل الذى قدم الكثير للكنيسة الجامعة من فكر لاهوتي مميز كأستاذ جامعي وبابا للكنيسة لسنوات عديدة».

وصلى رئيس الأساقفة لأسرته ومحبيه في الكنيسة العامة أن يسكب الله تعزياته في قلوبهم وأن يترأف عليهم.