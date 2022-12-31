رئيس الإنجيلية ينعى البابا بنديكتوس: العالم فقد اليوم رمزا دينيا كبيرا

نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس «بنديكت» السادس عشر، والذي رحل عن عالمنا اليوم السبت.

فقدنا رمزا دينيا ساهم في نشر قيم المحبة السلام حول العالم

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: «فقد العالم اليومَ رمزًا دينيًّا كبيرًا، كان له دور عظيم في خدمه الكنيسة، وساهم في نشر قيم المحبة السلام حول العالم».

وواصل: «نصلي أن يمنح الله العزاء لقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، وجميع شعب الكنيسة الكاثوليكية، وجميع محبيه حول العالم».