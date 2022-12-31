قادة العالم ينعون البابا بنديكتوس السادس عشر: رحل عالم اللاهوت العظيم

توفي بابا الفاتيكان السابق، بنديكتوس السادس عشر، اليوم السبت، فيما كان قد اعتزل مهمته على رأس الكنيسة الكاثوليكية قبل سنوات طويلة، من جراء تدهور حالته الصحية، وعين البابا السابق في عام 2005، قبل أن يستقيل من منصبه بعد ثماني سنوات، ليصبح أول من يعتزل البابوية منذ قرون.

أكبر معمر ترأس الكنيسة الكاثوليكية

ويعد بابا الفاتيكان الراحل أكبر معمر ترأس الكنيسة الكاثوليكية، ففي 19 أبريل من سنة 2005، تصاعد الدخان الأبيض ودقت أجراس الفاتيكان، احتفالا باختيار بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية، جوزيف راتزنجر أو بنديكتوس السادس عشر.

وفي ردود الفعل، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجهود البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، قائلا إنه كان يدفع نحو «عالم أكثر أخوة».

وكتب ماكرون على تويتر «أفكاري مع الكاثوليك في فرنسا وحول العالم المحزونين برحيل قداسته بنديكتوس السادس عشر الذي عمل بروح وذكاء من أجل عالم أكثر أخوة».

العالم يخسر «شخصية بارزة» في الكنيسة الكاثوليكية

وبدوره، اعتبر المستشار الألماني، أولاف شولتس، السبت، أنَّ العالم يخسر «شخصية بارزة» في الكنيسة الكاثوليكية مع وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر.

وقال شولتس على حسابه على تويتر «بصفته بابا ألمانيًا، كان بنديكتوس السادس عشر بالنسبة لكثيرين، وليس فقط في هذا البلد، قائدًا فريدًا للكنيسة»، واصفًا إياه بأنه كان «شخصية مؤيدة للنقاش» و«لاهوتيا ذكيا».

من ناحيته، عبر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، السبت عن حزنه للوفاة، واصفا الراحل بـ «عالم اللاهوت العظيم».

وكتب سوناك على تويتر «شعرت بالحزن لدى علمي بوفاة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر»، مضيفا «كان عالم لاهوت عظيما شكّلت زيارته للمملكة المتحدة في العام 2010 لحظة تاريخية للكاثوليك وغير الكاثوليك في جميع أنحاء بلدنا»، فيما أعلنت الكنيسة الأنجليكانية أنها تصلي لذكرى البابا الراحل.