اشتراطات البناء وأخبار سارة خلال 2023 في العدد الجديد من جريدة «أخبار اليوم»

صدَر اليوم العدد الجديد من جريدة «أخبار اليوم» برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الخياط، وركزت في صفحتها الأولى على نشر «أخبار سارة في 2023» في عدد من المجالات.

أخبار اليوم

وجاءت من ضمن عناوين الصفحة الأولى لـ جريدة أخبار اليوم ما يلي:

- أخبار سارة للمصريين في 2023.

- إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بتوجيهات رئاسية.

- الزراعة: التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية والأعلاف وفتح أسواق جديدة للتصدير.

- الري: 236 مشروعات بمحافظات الصعيد واستكمال المشروع القومي لتبطين الترع.

- النقل: تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية وافتتاح مراحل جديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

- التجارة والصناعة: افتتاح مجمعات صناعية جديدة بالمحافظات وجذب استثمارات جديدة.

خدمات طبية

وجاء ضمن عناوين الصفحة الأولى من العدد الجديد لجريدة أخبار اليوم أيضًا:

- الصحة: مبادرات جديدة للخدمات الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

- البترول: 49.5 مليار جنيه لتنمية القطاع والثروة المعدنية.

- التنمية المحلية: مناقشة اشتراطات البناء الجديدة لتحقيق الصالح العام.

وتضمن العدد مقالات أيضا ومنها مقال للمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بعنوان «متفائلون».