انفراجة في اشتراطات البناء الجديدة.. استثناء بعض الشوارع والميادين

بدأت الحكومة تأخذ خطوات من شأنها إحداث انفراجة في اشتراطات البناء الجديدة، إذ صدر مؤخرًا كتاب دوري من وزير التنمية المحلية رقم 181 بتفويض الهيئة الهندسية بالموافقة على ارتفاعات تصل إلى طابق أرضى و 11 طابقًا علويًا بعد التأكد من توفير مسطحات كافية لإيواء السيارات وفقا لكود الجراجات المصري الجديد واستيفاء الاشتراطات البنائية.

حصر المحاور والمياديين

ومن التيسيرات التي تتم حاليا بشأن اشتراطات البناء الجديدة قيام المحافظات بإجراء حصر للمحاور والميادين التي سيتم استثنائها من شروط البناء الجديدة والسماح بارتفاعات للمباني، بحيث سيتم عرض تلك المواقع المستثناة من شرط الإرتفاع على المجلس الأعلى للتخطيط للسماح بالارتفاعات المناسبة للمباني في كل منطقة على حدة.

المواقع المستثناه من اشتراطات البناء

وفى سياق متصل، بدأت المحافظات فى إجراء دراسة وحصر للشوارع والميادين التى سيتم دراسة استثناءها من اشتراطات البناء الجديدة تمهيدًا لطرحها، وعقدت محافظة القاهرة بمناطقها الأربعة أكثر من اجتماع بتوجيهات محافظ القاهرة لتحديد لتحديد المحاور الرئيسية لمحافظة القاهرة بكل منطقة برئاسة نائب المحافظ، ومن مهام تلك اللجان تحديد المعايير التخطيطية لأهم المحاور الرئيسية وما سيتم استثناؤه من تطبيق الاشتراطات البنائية مع مراعاة بيان أسباب الاستثناء وعرض الشوارع في تلك المناطق.

وأضافت أن اللجنة باشرت عملها بداية من تحديد مفهوم ووضع تعريف محدد لمفهوم المحاور الرئيسية والذي يربط بين حي وحي آخر وله مساحة عرض محددة، وما تم وضعه من اشتراطات بنائية والسلطات الممنوحة للمحافظ لتعديل بعض الاشتراطات لبعض المناطق التي تحتاج إلى الاستثناءات لتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية ومنع ظهور العشوائيات بها والتي تأتي استكمالا للجهود المبذولة والإنجازات التي شهدها الملف خلال السنوات الأخيرة.

وتقوم المحافظات من خلال الأحياء والمراكز والمدن بتجهيز خريطة موقعه ومعتمدة وبيان للطرق والمحاور المرورية الرئيسية مع تحديد الطرق التي لا يقل عرضها عن 24 مترًا، وتحديد جميع المحاور والطرق الجديدة التي أنشئت مؤخرا سواء التي تتبع الهيئة الهندسية أو ضمن الخطة الاستثمارية للأحياء.