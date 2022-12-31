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البابا تواضروس ينعى البابا بنديكتوس السادس عشر: قضى عمره في خدمة كنيسته

كتب:

مريم شريف
02:42 م | السبت 31 ديسمبر 2022
البابا بنديكتوس

البابا بنديكتوس

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التعازي للكنيسة الكاثوليكية في العالم، في وفاة البابا بنديكتوس، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وجاء نص البيان: «تنعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر، بابا الفاتيكان السابق، الذي انتقل اليوم، عن عمر ناهز 95 عامًا، بعد أن قضى عمره في خدمة كنيسته الكاثوليكية الرومانية في أدوار مختلفة، وكان خير خلف لخير سلف».

وتابع البيان: «نعزي الأخ والصديق قداسة البابا فرنسيس الأول، وجميع إكليروس وشعب الكنيسة الكاثوليكية في مختلف أنحاء العالم».

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