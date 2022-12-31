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شبكة تليفزيون الحياة تغير خريطتها البرامجية احتفالا بالعام الجديد.. و«التوني»: ليلة غنائية استثنائية

كتب:

محمود البدوي
02:45 م | السبت 31 ديسمبر 2022
الإعلامي محمود التوني رئيس شبكة تليفزيون الحياة

الإعلامي محمود التوني رئيس شبكة تليفزيون الحياة

أعلنت شبكة تليفزيون الحياة، تغيير خريطتها البرامجية اليوم السبت، احتفالا بالعام الجديد.

وأوضح الإعلامي محمود التوني رئيس شبكة تليفزيون الحياة، أنه سوف يجري تقديم ليلة غنائية استثنائية، تضم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، الذين يجتمعون على شاشة واحدة في أضخم وأقوى الحفلات الغنائية، بداية من العاشرة صباحا وحتى منتصف الليل.

وأشار «التوني» إلى أن شبكة تليفزيون الحياة، سوف تعود لخريطة برامجها عبر شاشاتها، بداية من غد الأحد أول أيام العام الجديد 2023.

وتضم الحفلات: الموسيقار الكبير عمر خيرت، والنجوم صابر الرباعي، وكارول سماحة، ومدحت صالح، وراغب علامة وجنات.

وتختتم الشبكة السهرة بحلقة خاصة للإعلامي عمرو الليثي، مع الفنانين عمر كمال وهدى.

تنقل شبكة تليفزيون الحياة، بمراسليها، صورة حية لأماكن احتفالات المصريين بالعام الجديد.

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بقلم محمود البدوي