التسامح وعلاج السكري والانزلاق الغضروفي في «حواء والكواكب وطبيبك الخاص»

صدر العدد الجديد من مجلة «حواء والكواكب وطبيبك الخاص»، والتي تصدر عن مؤسسة دار الهلال، برئاسة تحرير الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي، وتضمن العدد الجديد موضوعات عن العام الجديد 2023.

مجلة «حواء»

وقالت الكاتب الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، إن العدد الجديد من «حواء» اشتمل على هدية نتيجة العام الجديد، وعدد خاص بمناسبة العام الجديد، وملف بعنوان «كيف تجددين مشاعر الرومانسية بينك وبين أسرتك؟».

وتابعت «الدسوقي» لـ«الوطن»، بأن العدد الجديد من المجلة تضمن موضوعا عن ماذا عن التسامح مع الآخرين، وفتح صفحات جديدة مع أفكارنا للاحتفال بليلة رأس السنة داخل المنزل وخارجه بطرق موفرة، وأجمل هدايا العام الجديدن مع توقعات الأبراج لعام 2023.

الكواكب وطبيبك الخاص

وواصلت رئيس تحرير حواء والكواكب وطبيبك الخاص قائلة: وفي عدد «الكواكب» احتفالات نجوم الفن بالعام الجديد وأجمل هداياهم وافلام السنة الجديدة، وفي «طبيبك الخاص» علاج جروح السكري والانزلاق الغضروفي.