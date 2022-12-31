قطع الكهرباء عن طلخا ومناطق بميت غمر والمنصورة 3 ساعات الاثنين المقبل

أعلنت رئاسة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة طلخا وذلك لأعمال صيانة الكهرباء الدورية، لمدة 3 ساعات تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا يوم الاثنين المقبل الموافق 2/1/2023 وذلك بناء عن الإشارة الواردة من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، للتنبيه على المواطنين.

المناطق المتأثر بقطع الكهرباء

وأوضحت رئاسة مركز ومدينة طلخا، في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء هي: «طريق بلقاس، الحرمين، الموقف الجديد، عمرو يونس مرورا بالبر والوفاء، وحي مسعود، وشارع العراقي حتى طريق المعاهدة، وحي الروضة الشريفة حتى شارع مدرسة الزراعة».

أعمال فصل التيار الكهربي للصيانة في الدقهلية الإثنين

ومن جهة أخري أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه سيتم فصل التيار الكهربي وذلك لأعمال الصيانة وفقا لبيان الفصل المبرمج لشبكات الجهد المتوسط لفرق الصيانة المركزية يوم الإثنين من الساعة 9 إلى 12 مساء، لمدة 3 ساعات في قطاع جنوب الدقهلية في هندسة قطاع المنصورة 1، بمغذي ميت لوزة والمناطق المتأثرة «ميت لوزة وميت جراح»، وفي قطاع كوم النور، بمغذي سمبو مقام، والمناطق المتأثرة سمبو مقام وكفر الهجرسي، قطاع السنبلاوين في مغذي البلامون، والمناطق المتأثر «البلامون، برج النور، المنشية»، في طلخا، مغذي أبو عياد .