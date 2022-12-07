خريطة قطع الكهرباء غدا بمركز بنها للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلن قطاع كهرباء القليوبية برئاسة المهندسة أمال بركات، قطع التيار الكهربائي غدا بمركز ومدينة بنها لمدة ساعتين للصيانة في 5 مناطق بمدينة وقرى مركز بنها، في إطار خطة القطاع للصيانة الدورية واختبار المغذيات بمحطة الكهرباء الرئيسية

«الوطن»، تستعرض مواعيد ومناطق قطع التيار الكهربائي ببنها غدا الخميس، وفق بيان قطاع كهرباء القليوبية، حيث من المقرر قطع التيار لمدة ساعتين للصيانة بـ5 مناطق في قرى ومدينة مركز بنها.

مناطق قطع التيار الكهربائي بمركز ومدينة بنها غدا

وذكر بيان قطاع كهرباء القليوبية، أنه من المقرر قطع التيار غدا من الساعة الـ 6 صباحا حتى 8 لمدة ساعتين، في مناطق قرى «ميت عاصم ومجول ومرصفا مركز بنها ومجمع المحاكم ومصنع الزيوت بمدينة بنها».

ومن المقرر التيار الكهربائي غدًا عن محطة بنها القديمة، ومحول 3 ومغذيات ميت عاصم ومرصفا ومجول والزيوت 2، ومجمع المحاكم ببنها.

مدة قطع التيار الكهربائي بمدينة وقرى بنها غدا

وأوضح بيان قطاع كهرباء القليوبية، أن القطع سيكون غدا الخميس لمدة ساعتين من 6 إلى 8 صباحا وفق الخطة في مدينة وقرى بنها بـ5 مناطق للصيانة، إذ أن الفصل لا يتعدى 15 دقيقة للمغذي الواحد خلال عملية الصيانة لاختبار زمن الفصل والتوصيل للمفاتيح وحساب القيمة الأومية.

وناشد قطاع كهرباء القليوبية في بيانه أصحاب الأفران، وجميع المصالح والمستشفيات المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.