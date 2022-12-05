خريطة قطع الكهرباء عن 3 محافظات للصيانة اليوم.. اعرف المواعيد

تشهد عدة محافظات اليوم فصل التيار الكهربائي، لأعمال الصيانة داخل أكثر من مدينة وفقا للوحدات المحلية وشركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بقطع التيار وذلك بمحافظات أسيوط وسوهاج وكفر الشيخ والدقهلية.

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، فصل التيار الكهربائي اليوم بداية من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وحددت الأماكن المتأثرة بالخلوة ونجع طبزة ونجع العمارات والفيما ومدرسة شعراوي وامتداد شارع أبو القاسم من الجهة الشرقية.

فصل التيار الكهربائي بسوهاج

كما صرحت الوحدة المحلية بمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج أيضا بفصل كهرباء مغذي الطليحات عن الطليحات والقرى التابعة لها من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.

وأفادت رئاسة حي المنصورة، بفصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، للصيانة وحددت أماكن فصل التيار الكهربائي بشارع سامية الجمل بجوار السلاب، وشارع عويضة بمديان سندوب وذلك من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا.

وكشفت رئاسة مركز ديروط عن فصل التيار الكهربائي اليوم الإثنين عن قرى المناشي والنهاية وعزبة التحرير ونزلة مصطفى والبنزينة الوطنية والكوم الأخضر والصرف الصحي وعواجة والظهير الصحراوي وذلك للصيانة بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد قطع الكهرباء عن بيلا الجديدة

كما أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي اليوم الإثنين عن مغذي كهرباء بيلا الجديدة حيث تتأثر المدينة وقرية حلمي حسين والأهرام وحمادة العمدة بمركز بيلا، وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرًا لإجراء الصيانة.