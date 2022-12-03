فرنسا: قطع الكهرباء ساعتين يوميا بدءا من يناير 2023 بسبب أزمة الطاقة

تواجه جميع دول أوروبا، شتاء عصيبا وبردا قارسا بسبب أزمة الطاقة التي جاءت نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وفرض عقوبات على النفط والغاز الروسي، بحسب ما ذكرته وكالة «فرنس برس».

تطبيق القواعد بداية من شهر يناير المقبل

وتحاول كل دولة أن تتكيف بشكل أو بآخر مع الأوضاع الجديدة، إذ وضعت فرنسا ودول أخرى، قواعد جديدة سيجري تطبيقها خلال فترة الشتاء الحالي، لمواجهة البرد القارس.

وذكرت فرنسا أنه سيجري تطبيق مجموعة من القواعد بداية من يناير 2023، ستنطوي على قطع التيار الكهربائي لمدة لا تزيد عن ساعتين في اليوم، في الفترة بين 8 صباحًا و1 ظهرًا أو من 6 مساءً إلى 8 مساءً، على أن يجري إخطار الجميع قبل قطعها بالفعل، من خلال وسائل الإعلام أو من خلال تطبيقات الحكومة الخاصة بذلك.

عدم قطع الكهرباء في المناطق الحيوية المعززة بالخدمات

وذكرت فرنسا أن خدمات الهاتف أيضًا ستنقطع، وعليه يمكن للمواطنين استخدام رقم 112 للإبلاغ عن حالات الطوارئ، أما فيما يخص المدارس، فأنه إذا جرى قطع التيار الكهربائي عن مدرسة فسيجري إغلاقها تمامًا في الصباح، على أن يعاد فتحها مرة أخرى بعد الظهيرة.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، أنه لن يتم قطع التيار الكهربائي في المناطق التي توجد بها مستشفيات أو محطات المطافئ أو أقسام الشرطة، كونها مناطق حيوية معززة بخدمات إضافية.