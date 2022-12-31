 وزير الاتصالات يتفقد الأعمال الإنشائية لمركز إبداع مصر الرقمية بطنطا

خلال زيارته لمحافظة الغربية؛ تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الأعمال الإنشائية لمركز إبداع مصر الرقمية، الذي تقيمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جامعة طنطا ضمن مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة المحافظات بهدف تحفيز الإبداع الرقمي وريادة الأعمال، وتنمية المهارات الرقمية للشباب في كافة أنحاء الجمهورية، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت في تنفيذ مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات؛ وتستهدف الخطة زيادة مراكز الإبداع التكنولوجي من 3 مراكز إلى 30 مركزا باستثمارات إجمالية للمراكز بنحو 5 مليار جنيه، وشملت المرحلة الأولى إنشاء 8 مراكز إبداع مصر الرقمية، ويجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع التي تضمن 12 مركزا؛ فيما ستشمل المرحلة الثالثة 7 مراكز.

الربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات

وتضم مراكز إبداع مصر الرقمية معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة، كذلك يتم من خلالها إقامة المحافل التى تستهدف الربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.

ويتم إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية «الغربية»، بجامعة طنطا من خلال إدارة تنفيذ الأشغال العسكرية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عام 2023.

التدريب للطلاب ذوي الإعاقة الذهنية

وتفقد الدكتور عمرو طلعت، والدكتور طارق رحمي أعمال التطوير التكنولوجي التي نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدرسة التربية الفكرية من خلال تزويدها ببرامج وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة، والأجهزة اللازمة لتيسير العملية التعليمية والتدريب للطلاب ذوي الإعاقة الذهنية؛ حيث كان فى استقبالهما الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشمل الدعم التكنولوجي المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدرسة التربية الفكرية؛ توفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي، وطابعة، وشاشة عرض ضوئي، لتطوير القدرات التكنولوجية للمدرسية.

يذكر أنه تتعاون وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم في تنفيذ مشروع لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوي الاعاقة باستخدام التكنولوجيا الذي شمل في مراحله الأولى دعم 810 مدرسة تربية خاصة ودمج، فضلا عن تدريب ما يقرب من 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية.

تطوير مدخلات العملية التعليمية لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة

واستمرارا لهذا التعاون جرى، توقيع بروتوكول بين الوزارتين في يوليو 2021، من أجل دعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، حيث يستهدف المشروع تدريب 100 ألف معلم، وتأهيل 1600 مدرسة دمج ومجتمعية لإتاحة العملية التعليمية وتيسيرها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقدر 150 مليون جنيه تتحملها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

خلال الزيارة قدم عدد من طلاب المدرسة عروض فنية، واطلع الدكتور عمرو طلعت على عدد من الأنشطة التعليمية التي يقوم بها الطلاب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم باستخدام الوسائل التكنولوجية، ووجه الوزير نحو الاستمرار في توفير مزيد من الدعم للطلاب ذوي القدرات الخاصة.

افتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات في زيارة إلى محافظة الغربية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قرى «حياة كريمة» بالمحافظة؛ حيث زار الوزير ديوان عام المحافظة تفقد خلالها مشروعات التحول الرقمي بالمحافظة، كما تفقد الدكتور عمرو طلعت سير العمل في كل من مكتب بريد طنطا الرئيسي، ومركز خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات بسنترال «طنطا 3».