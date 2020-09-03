دورات تدريبية للموجهين على الوسائل التكنولوجية بـ"تعليم المنوفية"

شهد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها المديرية، اليوم، للموجهين العموم للأنشطة الثقافية والعلمية بقاعة مركز التطوير التكنولوجي.

وتستهدف الدورة تفعيل ورش العمل والمحاضرات باستخدام التكنولوجيا الحديثة عبر أحد التطبيقات المعروفة على شبكة الإنترنت تزامنًا مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتماشيا مع خطة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

عقدت الدورة التدريبية بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، تحت إشراف سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة بتعليم المنوفية.