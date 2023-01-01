إزاي تحتفل برأس السنة من غير ما وزنك يزيد.. «كل زبادي بعد الحلويات»

مع بداية العام الجديد 2023 تختلف طرق الاحتفال به واستقباله، ليشعروا بالسعادة خلال هذا اليوم، ويعد الطعام والحلوى جزء مهم من الاحتفال، إذ يكثر شراء أنواع مختلفة من الأطعمة وتناول الكثير من السكريات، دون إدراك مدى ما يمكن أن يسببه ذلك من زيادة في الوزن، أو إفساد الحمية الغذائية.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إنه عند الاجتماع مع آخرين، لن يكون من السهل مقاومة إغراءات الأجواء الاحتفالية التي فيها الكثير من الأكل والشرب والصخب، إذ تعد أفضل طريقة تحتفل فيها برأس السنة مع الأصدقاء دون إفراط غير محمود العواقب، هي أن يتناول الشخص بعض الخضروات والزبادي، والتوقف عن تناول الوجبات التي تحتوي على سعرات كبيرة حتى موعد بدء الاحتفال.

اللحوم والخضراوات.. في أول أيام رأس السنة

وأضافت استشاري البكتيريا والمناعة، أن اليوم الأول في بداية العام الجديد، يفضل تناول اللحوم مع سلطة الخضروات، كما أشارت إلى أنه في اليوم الثاني يجب تقليل نسبة الأكل، وتكون وجبات خفيفة، مثل شوربة الخضار، لتعويض ما أسرف في تناوله باليوم الماضي.

الحلوى.. أساس احتفالات رأس السنة

وذكرت رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة أن الحلوى جزء لا يتجزأ من الاحتفالات، ولذا فإنه من الضروري أن نحرص على تناولها بكميات متوسطة، حتى لا يزداد الوزن بشكل سريع، موضحة أنه يستحسن أن يلجأ الشخص إلى الصيام المتقطع حتى الموعد المحدد، ويتناول في وجبة الإفطار البيض مع شرائح من الخيار، وفي الغداء السمك البلطي والسلطة، وفي العشاء زبادي، والذي يعد نوعا من «الريچيم»، فضلا عن أهمية شرب المياه بمعدل كوب كل ساعة خلال اليوم.