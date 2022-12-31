مراسل قناة القاهرة الإخبارية ببروكسل: أوروبا في احتياج لواردات الطاقة الروسية

قال سلامة عطا الله مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في بروكسل، إنه لا تزال إمدادات الطاقة تمثل ملفًا لم تستطع الأزمة الروسية الأوكرانية فك تشابكه، في ظل اعتماد الطرفين على هذا التبادل لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية بالصراع العسكري الدائر منذ ما يزيد على 10 أشهر.

وأضاف «عطا الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أوروبا كانت تحصل في السابق على 45% من احتياجات الطاقة عبر روسيا، إلا أنه مع بداية الأزمة الأوكرانية انخفضت هذه النسبة إلى 15% فقط.

وأوضح أن تشابك هذه العلاقة يكمن في عدم قدرة أوروبا على الاستغناء عن النسبة المتبقية من واردات الطاقة القادمة من روسيا، وفي الوقت نفسه تحصل موسكو على أكثر من نصف عائدات الطاقة عبر الجيوب الأوروبية، الأمر الذي يُصعب على الجانبين الاستغناء عن هذه العلاقة المتشابكة.

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في بروكسل، إلى أن أوروبا بمقدورها نظريًا الكفاح من أجل الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية، إلا أن ذلك قد يعزز حالة عدم الاستقرار التي تشهدها القارة العجوز، لا سيما وأن إمدادات الطاقة الروسية التي تصل أوروبا تأتي لها عن طريق الأراضي الأوكرانية، التي تمثل مسرح الحرب الدائرة بين الجانبين.