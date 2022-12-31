مراسل «القاهرة الإخبارية»: إفلاس 70 ألف شركة بألمانيا بسبب أزمة الطاقة

قال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في برلين، إن المانيا شهد أزمات اقتصادية عديدة خلال عام 2022، ما تسبب في غلق أكثر من 70 ألف شركة صغيرة بعد إعلان إفلاسها، لعدم قدرتها على مواكبة تداعيات أزمة الطاقة العالمية.

إفلاس شركات ألمانية

وأضاف «مرزوق»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن المصانع الألمانية تعتمد اعتمادًا كليًا على الغاز، ما تسبب في إفلاس كثير من الشركات، وانعكس ذلك سلبًا على الأسواق الأوروبية.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الحكومة الألمانية اضطرت لتخصيص 200 مليار يورو كحزمة مساعدات للشركات والمصانع والمواطنين، إذ تحمّلت فرق سعر الطاقة حتى عام 2024، إضافة إلى تقديم دعم بقيمة 400 يورو لكل مواطن يعمل، لرفع العبء عن المواطنين، وتهدئة الأوضاع في الشارع الألماني.

بدائل لضخ الغاز

وأوضح، أن القوة الاقتصادية لألمانيا مكَّنتها من إنشاء محطة للغاز المسال سريعًا، خاصة بعد تفجير خط نورد ستريم 1 و2، إذ أيقنت الحكومة أنه لا بد من وجود بدائل أخرى، وشرعت في إبرام اتفاقات مع بعض دول العالم لضخ الغاز المسال.