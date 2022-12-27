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«الزراعة»: المشروعات القومية ساهمت في الوصول للاكتفاء الذاتي ببعض المحاصيل

كتب:

هاجر عمر
01:48 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الأراضي الزراعية الجديدة بمصر نتيجة المشروعات القومية العملاقة، تقترب من أكثر من 3.5 مليون فدان جديد يجرى العمل على استصلاحهم، إلى جانب المساحات التي يجرى زراعتها وتطوير إنتاجيتها، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالعديد من المحاصيل عام 2022.

إكتفاء ذاتي من محاصيل الفاكهة والخضروات والألبان 

وأضاف «القرش» في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن العديد من محاصيل الخضروات والفاكهة تم تحقيق الاكتفاء الذاتي لها ويتم تصدير المتبقي منها، وتقترب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان، وكذلك الدواجن وبيض المائدة، والذرة البيضاء والرفيعة، والأرز وبعض المحاصيل الأخرى.

محاصيل تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي 

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن هناك العديد من المحاصيل التي تقترب مصر من تحقيق اكتفاء ذاتي بها، أبرزها السكر المستخرج من قصب السكر والبنجر، إضافة إلى الاهتمام بالعديد من القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى تحقيق مصر لطفرة كبيرة بإنتاج اللحوم الحمراء، لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي هذا العام إلى أكثر من 65%، بعد أن كانت 40% عام 2014، وهذا يعد إنجازا كبيرا للدولة المصرية.

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