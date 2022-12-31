ياسمين عبدالعزيز تهنئ جمهورها بالعام الجديد (فيديو)

هنأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها بالعام الجديد 2023، مرتدية ملابس شخصية مسلسلها الرمضاني «ضرب نار»، الذي تجسد خلاله شخصية فتاة شعبية تدعى «مهرة».

ونشرت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو من كواليس تصوير مسلسل «ضرب نار»، المقرر عرضه في رمضان 2023، وظهرت خلال الفيديو وهي ترتدي ملابس الشخصية التي تجسدها في المسلسل، معلقة: كل سنة وانتوا طيبين ويا رب تبقى سنة سعيدة علينا كلنا.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد ومها نصار وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل وأحمد عبدالله محمود.

ويعد مسلسل ضرب نار التعاون الثاني بين ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي بعد النجاح الكبير الذي حققاه مؤخرًا بمسلسل «اللي ملوش كبير»، الذي جرى عرضه في رمضان 2021.