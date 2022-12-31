وزير الصحة يوجه بتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان حصول كل مريض على حقه في الخدمة الطبية

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بانتظام العمل بمنظومة العيادات الخارجية المسائية في مستشفى سرس الليان العام بمحافظة المنوفية، التي بدأ تشغيلها في ديسمبر الجاري، موجها بضرورة توفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان حصول كل مريض على حقه في الخدمة الطبية.

متابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية

جاء ذلك خلال جولة وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية التي يجري تنفيذها بالمحافظة، فضلًا عن تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه خطة تطوير القطاع الصحي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد أهمية مستشفى سرس الليان العام، إذ يخدم عددا كبيرا من سكان المنطقة والمناطق المجاورة، موضحًا أن مساحة المستشفى تقدر بـ16 ألف متر مربع، ويضم 5 مبانٍ، بطاقة استيعابية تصل لـ 113 سريرا تشمل أسرة «الداخلي، العنايات العامة والمتوسطة وأطفال، والحضانات».

توافر القوى البشرية بجميع التخصصات

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد مبنى الغسيل الكلوي، بطاقة 24 ماكينة غسيل، كما تفقد مبنى الطوارئ، وقسم الأشعة والرعاية المركزة العيادات الخارجية، التي وصل عدد المنتفعين بها إلى 157 ألفا و20 مواطنا خلال شهر، لافتا إلى اطمئنانه على توافر القوى البشرية بكل التخصصات، موجها بضرورة التنسيق بين المستشفيات المحيطة لتحقيق التكامل وسد العجز بالمستشفيات التي تشهد نقصا في بعض التخصصات الطبية.

وقال إن الوزير تفقد غرف إقامة المرضى واطمأن على حالتهم الصحية، وتأكد من حصولهم على أفضل خدمة طبية وعلاجية.

رافق الوزير خلال زيارته للمحافظة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي، والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة المنوفية، والدكتور محمد فوزي مدير الرقابة الداخلية بالوزارة.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قام بجولة تفقدية صباح اليوم السبت، بمحافظة المنوفية، بدأها بزيارة مستشفيات «الهلال للتأمين الصحي، شبين الكوم التعليمي، الباجور التخصصي».