وزير الصحة يوجه بتوفير مستلزمات القسطرة القلبية في مستشفى شبين الكوم

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدور الحيوي الذي يقدمه مركز الطوارئ التابع لمستشفى شبين الكوم التعليمي، والذي جرى افتتاحه في أغسطس 2021، مشيدا بدوره في سرعة استقبال وتشخيص وتقديم الخدمة العلاجية للمترديين.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية الجارية، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية المُطورة التي تتبناها الوزارة لتحسين المنظومة الصحية بجميع محافظات الجمهورية، بما يضمن رفع كفاءة وبيئة العمل الصحي، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية «مصر 2030».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير، تفقد عدة أقسام بمستشفى شبين الكوم التعليمي، وعلى رأسها العيادات الخارجية، حيث تابع معدلات تردد المرضى، والتي بلغت 189 ألف و138 مواطن، إلى جانب تفقد عيادات الأسنان، والتي تقدم خدمات (التشخيص والحشو) وتستقبل في المتوسط 70 حالة يوميا، بما يعادل 25 ألف حالة سنويا، فيما انتفع من الخدمة الطبية والعلاجية بقسم الاستقبال في المستشفى 79 ألف و897 مواطنا.

تقديم الخدمة الطبية لـ 72 ألف حالة

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير، تفقد قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، ووجه بتوفير جميع المستلزمات الطبية بالقسطرة القلبية، مشيرا إلى أن القسم قدم الخدمة الطبية لـ 72 ألف حالة، تنوعت بين أشعات (تشخيصية عادية، ماموجرام، رنين، دوبلر، موجات فوق صوتية، الإيكو، رسم القلب، المقطعية)، بالإضافة إلى سحب 243 ألف 960 عينة تحليل وتحليلها بمعامل المستشفى، وإجراء 14 ألف و892 جلسة غسيل كلوي، و3 آلاف و 857 منظار، بالإضافة إلى إجراء 143 ألف و63 عملية جراحية، و1580 عملية قسطر قلبية، و67 عملية قلب مفتوح.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع حالة طفل يعاني من تشنجات عصبية أثناء الفحص الطبي، ووجه بسرعة تقديم الخدمة الطبية وتوفير الأدوية اللازمة، موضحا أن الوزير استكمل جولته بتفقد غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، حيث وجه بتوفير الفحص الطبي العاجل لمريض مصاب باشتباه جلطة مخية، والتنسيق لتوفير سرير رعاية بأحد المستشفيات القريبة، ونقله بسيارة إسعاف مجهزة يرافقه فريق طبي لتقديم الخدمة الطبية، لحين تحديد البروتوكول العلاجي المناسب لحالته الصحية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير اطمئن على الحالة الصحية للمرضى بغرف زيارة الرعاية، وذلك من خلال خدمة «زيارة المريض بالفيديو»، وهي خدمة مخصصة للمرضى الممنوع عنهم الزيارة، حفاظا على مناعتهم وحالتهم الصحية، بالإضافة إلى اطمئنانه على توافر المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم بجميع الفصائل وكذلك البلازما، بالإضافة إلى حرصه على التأكد من توافر القوى البشرية على مدار الـ24 ساعة، خاصةً أطباء الرعايات المركزة والطوارئ، لضمان تقديم الخدمات العاجلة للمرضى فور وصولهم المستشفى.

رافق وزير الصحة والسكان، خلال الجولة الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد فوزي مدير الرقابة الداخلية بالوزارة.