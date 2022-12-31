رئيس الرابطة الطبية الأوروبية لقناة القاهرة الإخبارية: الصين تعلن معلومات غير شفافة حول المتحورات

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن المعلومات التي تأتي من الصين حول متحورات كورونا التي تنتشر هناك، معلومات غير شفافة.

الصين فشلت في تطبيق برنامج «صفر كوفيد»

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة الأخبار، المذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية» أن الصين فشلت في تطبيق برنامج «صفر كوفيد»، ولم تقم بعملية الفتح بشكل تدريجي.

مطالبات واسعة لمنظمة الصحة العالمية

وأشار إلى أنه في أوروبا هناك مطالبات واسعة لمنظمة الصحة العالمية، بإجبار الصين على إصدار بيانات ومعلومات حقيقية وشفافة.

الوضع في الصين صعب للغاية

واستكمل، أن الوضع في الصين صعب للغاية، وهناك العديد والعديد من المصابين، حتى أن المستشفيات تحت الضغط، ويجرى حرق 30 جثة يوميا، مشيرا إلى أن الأرقام المعلنة رسميا من الصين غير صحيحة.